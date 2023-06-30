İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2023 Cuma / 12 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0678
  • EURO
    28,4669
  • ALTIN
    1602.47
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da 171. yabancı Joaquin Fernandez
Spor

Trabzonspor'da 171. yabancı Joaquin Fernandez

Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşmaya vardığı Joaquin Fernandez, bordo-mavililerin bugüne kadar transfer ettiği 171. yabancı oyuncusu oldu.

IHA30 Haziran 2023 Cuma 14:03 - Güncelleme:
Trabzonspor'da 171. yabancı Joaquin Fernandez
ABONE OL

Trabzonspor'un İspanya'nın Real Valladolid takımında serbest pozisyonda transfer ettiği 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez, bordo-mavililerin bugüne kadar transfer ettiği 171. yabancı oyuncu oldu. Bordo-mavililer, 56 yıllık tarihinde bugüne kadar 54 ülkeden 171 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğu ise Brezilya'dan oldu. 26 Mart 2023'de göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan döneminde bordo-mavililer, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez transferlerini resmi olarak gerçekleştirirken Mislav Orsic 'de Trabzon'a getirdi.

Bordo-mavililer Bartra'nın ardından Joaquin Fernandez Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 2. İspanyol oyuncu oldu.

YUNANLI OYUNCULAR AĞIRLIK KAZANDI

Bu sezon Yunanistan'dan bir transfer daha gerçekleştiren Trabzonspor, kadrosunda bulunan Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımından arkadaşı olan Dimitrios Kourbelis de Karadeniz ekibinin kadrosuna kattığı 4. Yunan oyuncu oldu. Bordo-mavililer, daha önce de Avraam Papadopoulos'u kadrosuna katmıştı. Kourbelis, transferiyle Trabzonspor'da Yunan oyuncular ağırlık kazanmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.