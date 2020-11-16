İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7241
  • EURO
    9,1413
  • ALTIN
    468.891
  • BIST100
    1292.99
Spor

Trabzonspor'da 4 ayrılık

Trabzonspor'da teknik adamlığa Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte kendi ekibini kuran Avcı için bordo mavili ekip kondisyoner Gökhan Kandemir, kaleci antrenörü Metin Aktaş fitness antrenörü Göktürk Şentürk ve maç performans analisti Mesut Kabahasanoğlu ile yolarını ayırma karar aldı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 18:45 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:45
ABONE OL

Trabzonspor'da teknik adamlığa Abdullah Avcı’nın gelmesiyle birlikte gözler personellere çevrilmişti. Uzun süredir Trabzonspor’da görev yapan kondisyoner Gökhan Kandemir, kaleci antrenörü Metin Aktaş fitness antrenörü Göktürk Şentürk ve maç performans analisti Mesut Kabahasanoğlu hakkında karar verildi. Bu isimlere ilk etapta altyapıyı teklif eden bordo mavili kulübün bu istekleri kabul görmeyince 4 isimle yollar ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak, Caner Erol, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Yaşar Çevikel ve Özerk Tufan bulunuyor. Ekibe ilerleyen günlerde yeni isimlerin de katılacağı ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.