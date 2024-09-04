Ligde art arda alınan kötü sonuçlar ve Avrupa'ya erken vedanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, camianın simge isimlerinden Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın iki gündür görüşmeler sürdürdüğü 72 yaşındaki teknik adam, bordo mavililerin teklifine 'evet' dedi. Yüz yüze ilk teması Pazartesi günü gerçekleştiren ikili, dünkü zirvenin ardından yollarını birleştirme kararı aldı. Karadeniz devindeki 5'inci dönemine başlayacak olan Güneş; 361 maçta 209 galibiyet, 75 beraberlik ve 77 mağlubiyet aldı.

İLK MAÇTA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Deneyimli çalıştırıcının, Trabzonspor'un başındaki ilk karşılaşmasının bir önceki takımı Beşiktaş ile olması bekleniyor. Tecrübeli hocanın şampiyonluk yaşadığı iki takımın karşılaşması, 15 Eylül Pazar, Trabzon'da oynanacak...

Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi başladı