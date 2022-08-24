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Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür depremi! Ortalık yıkıldı

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un Kopenhag ile karşılaştığı maça damga vurdu. Bordo-mavililerde sergilediği kötü performansla dikkat çeken Abdülkadir Ömür'e taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kopenhag ile karşılaştığı maçta Abdülkadir Ömür gündem oldu. Abdülkadir Ömür, maçta sergilediği başarısız performansla bordo-mavili taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN KÖTÜ PERFORMANS

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında evinde Kopenhag'ı konuk eden Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sergilediği başarısız performansla dikkat çekti. 23 yaşındaki oyuncu 66. dakikada yerini Trezeguet'e bıraktı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada birçok bordo-mavili taraftar karşılaşmada etkisiz bir performans ortaya koyan Abdülkadir Ömür'ü eleştiren paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezon 38 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına şampiyonluk yolunda önemli katkıda bulundu.

İşte taraftarların Abdülkadir Ömür tepkilerinden bazıları:

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