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Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Kırık tespit edildi

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Konyaspor maçının ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemezken oyuncunun ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

19 Ocak 2021 Salı 21:10 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 21:16
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün, yaşadığı sakatlık sonucu 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor’da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26’ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner’in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir’in yerine 27’nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir’in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

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