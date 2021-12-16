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Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Djaniny takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo'nun takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 20:11 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:11
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, 5'e 2 ve rondo çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakame'nin katılmadıkları öğrenildi. Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo'nun ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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