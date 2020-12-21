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Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı Hatayspor maçında yok

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:59
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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

Karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek.

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