Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme
Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen genç yetenek Abdülkadir Ömür’ün maaşını revize edilerek iki katına çıkarıldı.
GÜNEŞ
Şanssız bir sakatlık geçiren ve 4-6 ay süresince sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın maaşına yüzde yüzlük bir zam geldi. Trabzonspor’dan 2 milyon 300 bin TL kazanan genç yetenek yeni maaş düzenlemesi sonrası bu sezon Bordo-Mavililer’den yıllık 5 milyon 500 bin TL kazanacak. Genç oyuncunun sakatlığının geçmesinin ardından ise Bordo Mavililer 2022’de bitecek olan sözleşmesini 2025’e kadar uzatmayı planlıyor.
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