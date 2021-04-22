22 Nisan 2021 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:53

Trabzonspor Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile 1-1 biten mücadelenin ardından flaş bir karar aldı.

A Spor'un haberine göre, Karadeniz ekibi orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak'ı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı.

26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği ve bu nedenle teknik ekibin böyle bir karar aldığı belirtildi.

Abdülkadir Parmak, bu sezon 28 maçta forma giyerken gol ya da asistle skor katkısı yapamadı.