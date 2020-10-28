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Spor

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sevinci

Koronavirüs karantinası biten Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın Kasımpaşa maçında forma giyebileceği öğrenildi.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:09
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak'ın ise Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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