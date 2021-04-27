İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2644
  • EURO
    9,9752
  • ALTIN
    472.544
  • BIST100
    1389.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Abdullah Avcı belirsizliği
Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı belirsizliği

Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor'da, ağır gribal enfeksiyon geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın İzmir'e gidip gitmeyeceği bugün netlik kazanacak.

AA27 Nisan 2021 Salı 11:26 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 11:26
ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edgar Ie ile Yunus Mallı takımda yer alamayacak. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Anders Trondsen'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Ağır gribal enfeksiyon geçiren, Kovid-19 testi negatif çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kafileyle birlikte İzmir'e gidip gitmeyeceği bugün netlik kazanacak.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı çalışmanın ardından özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.