23 Ocak 2021 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:05

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve oyuncuların kronik yorgunluk yaşamaya başladığını belirten Avcı, "İnsanlar televizyondan maçları seyrediyor, bu yaşadığımız süreçte insanları oyalayan, dikkatini çeken bu oyuna saygı gösterelim. Günleri karıştırdık, hafta içi maç oynuyoruz, pazar herhalde diyoruz, bakıyoruz çarşamba. Eleştiriler de ona göre olsun." diye konuştu.

"BİZİMLE OLMAYACAK"



Portekizli bek oyuncusu Joao Pereira ile yolların ayrıldığını belirten Avcı, "Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Bundan sonra bizimle olmayacak, bunun da böyle bilinmesini isterim." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, geldikleri günden bu yana takımı geliştirecek çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Trabzonspor arması her zaman yukarı oynar ve kazanmak zorundasın. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gelişirken maç kazanıyoruz. 12 maç 8 galibiyet. Her galibiyetten sonra öz güvenimiz daha da gelişiyor. Kalecimiz, kaptanımız Uğurcan bize güven veriyor. Savunma bloğu çok iyi oynuyor. Ön tarafımız aynı şekilde.

Yeterli mi, değil. Hem oyun hem de oyuncu olarak üzerine koymamız lazım. Mevcut oyuncu grubundan memnunum. Trabzon şehrinin ve taraftarının bize verdiği enerjiyi hissediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun. İlk devre bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizden de yaşadığı sağlık durumunda futbol insanları ayakta tutuyor.

Günleri karıştırdık artık. Bazen eleştirirken lütfen hırpalamadan eleştiriyi ortaya koysunlar. İnsanlar bu durumda oyunu seyrederken, onlara doğru örnek olalım."

"UMARIM BUNLARDAN BİRİNE BENDE BAŞINDA OLARAK SAHİP OLURUM"



Medipol Başakşehir'le oynayacakları Süper Kupa maçına da değinen Avcı, "Süper Kupa, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altındaydı. Trabzonspor'un bu kupaları çok. Umarım bunlardan birine bende başında olarak sahip olurum. Güzel maç olur. Ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağız." yorumunu yaptı.

"ABDULKADİR ÖMÜR, TÜRK FUTBOLUNUN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİSİ"



Transfer sorularını da yanıtlayan Avcı, "Oyun felsefemize uygun, oyuncu profillerinin tespitlerini yapıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman hedefe oynar. Verimli topraklarından da oyuncu kullanacak. Bazı yerlerde hiç alternatifim yok. Abdulkadir Ömür, Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi, kadromuzda alternatifsizdi. Onu da kaybettik. Trabzonspor'un kasasını da düşünerek hareket edeceğiz. Kalitemizi artıracak oyuncu grubuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.