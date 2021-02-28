28 Şubat 2021 Pazar 22:07 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 22:07

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve kritik 3 puanı ezeli rakibine kaptırdı. 7 maçlık galibiyet, 10 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fırtına'da teknik patron Abdullah Avcı, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'RİZE'DE NEDEN VERİLDİ, BUGÜN NEDEN VERİLMEDİ?'



Son dakikalarda Bakasetas'ın yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu düşündüğünü belirten Avcı, "Sezon başı beIN'de yorumcuydum, Rize maçında bir pozisyon var sezon başı. Son pozisyonun teknik açıdan değerlendirmesine bakılmasını istiyorum. Rize'de neden verildi, bugün neden verilmedi? Ceza sahası dışında kırmızı kart da olabiliyor o pozisyonlar çünkü." dedi ve ekledi:

'İLK 20-25 DAKİKA OYUNA GİREMEDİK'



"Teknik kapasitesi yüksek, yetenekli bir oyuncu grubuna karşı oynadık. Her an problem çözebilen bireysel performansa sahip bir takım. Biz de ilk 20-25 dakika oyuna giremedik, yerleşimde hatalar yaptık. Oyundaki dengeyi 30'dan sonra kurup devre biterken doğru oyun oynadık. İkinci devre oyun elimizdeydi ve doğru gidiyordu. Teknik kapasiteleri yüksek olduğu için belki 1-2 daha fazla şutları oldu o sırada."

'GEREKEN HAMLELERİ YAPTIK, SONA DOĞRU ÇEVİREBİLİRDİK'



"Teknik kapasitesi iyi oyuncular böyle cezalandırabiliyorlar fırsat bulunca. Gereken hamleleri yaptık, sona doğru çevirebilirdik. Zorladık oyunu. Oyun genelde dengeliydi, rakibimiz kazandı, tebrik ediyoruz onları."

'Oyunun hakkı beraberlik gibiydi'

"Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanma alışkanlığımıza hafta içi tekrar başlamak istiyoruz. Oyunun hakkı beraberlik gibiydi ama rakibimizi tebrik ediyoruz."