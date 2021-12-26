Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan sürpriz yok

26 Aralık 2021 Pazar 08:29 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 08:29

Yoğun fikstürde Hatay ve Altay karşılaşmalarını kazanan Trabzonspor 'da, teknik direktör Abdullah Avcı beklenen 11'le mücadeleye başladı. İzmir deplasmanının ikinci yarısında galibiyeti getiren hücum ve orta saha hattını bozmayan tecrübeli hoca, stoperde ise çapraz bağları kopan Edgar'ın yokluğunda Hüseyin'i görevlendirdi. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran Trabzonspor'un, iki topu direkten döndü. Önce Dorukhan, ardından Cornelius direkleri aşamadı. İkinci devrede oyun dengelenirken, Abdullah hoca önce Koita'yı ardından Yusuf Sarı'yı soktu. Fakat Avcı'nın hücuma dönük bu hamleleri de eşitliği bozmadı.

PENALTIYI SORDU

Her şeye rağmen Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar gibi önemli eksiklere rağmen 1 puan alan lider Trabzonspor, 3. sıradaki rakibiyle 13 puanlık farkı korudu. Maçın ardından hakem Halil Umut Meler'in yanına giden Avcı, Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpan topta neden penaltı çalmadığını sordu.