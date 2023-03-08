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Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine iki aday

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'nın istifası sonrası teknik direktörlük için iki isim gündemde. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşülecek. Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa Çağdaş Atan gündeme gelecek.

Fanatik8 Mart 2023 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine iki aday
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Trabzonspor'da başkanlığa adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'ın, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu için iki adayı gündemine aldığı öğrenildi.

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İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Fanatik'in haberine göre; Doğan'ın Avcı sonrasında görüşmeyi planladığı ilk isim Sergen Yalçın olacak. Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa kulüp içerisinden birinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.

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ALTERNATİF ÇAĞDAŞ ATAN

Bir diğer alternatif ise Çağdaş Atan... Şu anda Kayserispor'u çalıştıran genç teknik adamın, düşük bütçelerle yakaladığı başarılar nedeniyle üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.

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