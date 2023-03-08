Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine iki aday

Trabzonspor'da başkanlığa adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'ın, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu için iki adayı gündemine aldığı öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre; Doğan'ın Avcı sonrasında görüşmeyi planladığı ilk isim Sergen Yalçın olacak. Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa kulüp içerisinden birinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.
Bir diğer alternatif ise Çağdaş Atan... Şu anda Kayserispor'u çalıştıran genç teknik adamın, düşük bütçelerle yakaladığı başarılar nedeniyle üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.