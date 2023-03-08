Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yerine iki aday

Trabzonspor'da başkanlığa adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'ın, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu için iki adayı gündemine aldığı öğrenildi.

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İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Fanatik'in haberine göre; Doğan'ın Avcı sonrasında görüşmeyi planladığı ilk isim Sergen Yalçın olacak. Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa kulüp içerisinden birinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.

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ALTERNATİF ÇAĞDAŞ ATAN

Bir diğer alternatif ise Çağdaş Atan... Şu anda Kayserispor'u çalıştıran genç teknik adamın, düşük bütçelerle yakaladığı başarılar nedeniyle üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.