Spor

Trabzonspor'da acı kayıp... Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 19:49 - Güncelleme:
Trabzonspor'da acı kayıp... Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki Orhan Kaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Sporx olarak, Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Trabzonspor ve Türk futbol camiasına baş sağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor'umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

