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Spor

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

30 Kasım 2021 Salı 22:25 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 22:25
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Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Orhan Ak gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenasyon çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyuncular mobilizasyon ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo hareketleriyle devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo mavililer, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yarım saati basına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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