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Spor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'na 'Babalar Günü' sürprizi

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na 'Babalar Günü' nedeniyle sürpriz yapıldı.

21 Haziran 2020 Pazar 19:05 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 19:05
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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı öncesi gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, teknik heyet ve futbolcular, Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankartla kutladı.

Kendisine yapılan sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Ahmet Ağaoğlu'na ayrıca Jose Sosa tarafından 10 numaralı "En Baba Başkan" yazılı formamız hediye edildi.

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