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Spor

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, 2019 yılında Werder Bremen'den transfer ettiği ve geçtiğimiz sezonunda devre arasında Ümraniyespor'a kiraladığı Ahmet Canbaz'ın sözleşmesini feshetti.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:43
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TRABZON (AA) -Trabzonspor Kulübü, oyuncu Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği de kaydedildi.

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