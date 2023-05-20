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Spor

Trabzonspor'da Alexander Djiku harekatı! Resmen harekete geçtiler

Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen fakat maliyeti nedeniyle vazgeçilen Alexander Djiku, tekrardan bordo mavililer ile anılıyor. Trabzonspor yönetimi Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket edecek.

Fanatik20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Alexander Djiku harekatı! Resmen harekete geçtiler
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Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen ancak yüksek bonservis maliyeti nedeniyle transferi gerçekleşmeyen yıldız oyuncu için yeniden nabız yoklanacak. Strasbourg'la kontratı bitecek olan 28 yaşındaki stopere, Nenad Bjelica'nın da onay verdiği öğrenildi.

İKİ STOPER BİRDEN ALINACAK

Vitor Hugo'nun ardından Denswil'le de yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, yaz döneminde 2 stoper birden alacak.

Gündemdeki oyunculardan biri tanıdık; Alexander Djiku. Abdullah Avcı döneminde çok istenen ancak kulübü Strasbourg'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ganalı yıldız boşa çıkıyor.

SÖZLEŞMESİ 1 AY SONRA BİTİYOR

Fransız ekibiyle 1 ay sonra mukavelesi bitecek olan Djiku'nun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilen başarılı oyuncu, 20 kez Gana Milli Takımı'nın formasını terletti.

BJELICA, DJIKU'YA ONAY VERDİ

Bu sezon Ligue 1'de 30 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı gösteren Djiku, 4 yıllık periyotta Strabourg'un en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da Djiku ismine onay verdiği ve Bordo-Mavili yönetimin nabız yoklayacağı öğrenildi.

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