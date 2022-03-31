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Spor

Trabzonspor'da Anders Trondsen sezonu kapattı

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi. Trondsen sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak.

AA31 Mart 2022 Perşembe 12:03 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 12:03
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Anders Trondsen'in İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

Karadeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında oynayan Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın sakatlıkları bulunuyor. Sol bekte değerlendirilen Trondsen de sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak.

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