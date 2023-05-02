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Spor

Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında evinde Anakaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü.

AA2 Mayıs 2023 Salı 13:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi sürdü
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlıkları süren Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmadı. Dorukhan Toköz, Visca ve Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavili oyuncular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Teknik direktör Bjelica, taktik çalışmada oyuncuları orta alanda toplayarak uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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