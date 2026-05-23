Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme defteri kapandı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, deneyimli futbolcu Anthony Nwakaeme ile yollar ayrıldı. Bordo mavili takım, 37 yaşındaki oyuncusuna veda etti.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 21:26
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'ye veda etti.

Trabzonspor'daki ikinci döneminde geride kalan sezonda 21 maçta süre bulan Nwakaeme, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde, "Nwakaeme var. Çok büyük futbolcu, onu seyretmek büyük şans. Nwakame'ye teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Futbol bilgisi çok iyi. O bizim bir arkadaşımız. Takım içinde kalmasını istedik. Teknik kadroda değil, scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da falan çok ciddi bağlantıları var." demişti.

İŞTE TRABZONSPOR'UN ANTHONY NWAKAEME'YE VEDASI...

