Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ısrarı

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferi için bastırıyor.

Bordo-mavililer, 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Ancak kulübü Al-Fayha ayak diretiyor. Arabistan ekibi, yıldız futbolcu için bir miktar bonservis bedeli talep ediyor, ancak Trabzonspor yönetimi 6 aylık sözleşmesi kaldığı için para ödemek istemiyor.

Nwakaeme de gelişmelerin sonuçlanmasını bekliyor. 2021-2022 sezonu sonunda Trabzonspor'la sözleşmesinin sona ermesi ile Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Fayha'ya giden Nwakaeme geri dönerek futbolu Bordo-mavili takımda bırakmak istiyor