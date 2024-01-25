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Spor

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ısrarı

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna katmak için transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Fanatik25 Ocak 2024 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ısrarı
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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferi için bastırıyor.

Bordo-mavililer, 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Ancak kulübü Al-Fayha ayak diretiyor. Arabistan ekibi, yıldız futbolcu için bir miktar bonservis bedeli talep ediyor, ancak Trabzonspor yönetimi 6 aylık sözleşmesi kaldığı için para ödemek istemiyor.

Nwakaeme de gelişmelerin sonuçlanmasını bekliyor. 2021-2022 sezonu sonunda Trabzonspor'la sözleşmesinin sona ermesi ile Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Fayha'ya giden Nwakaeme geri dönerek futbolu Bordo-mavili takımda bırakmak istiyor

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