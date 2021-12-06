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Spor

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme tarih yazıyor

Süper Lig'de namağlup zirvede olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme tarih yazıyor. Gol ve asist katkısıyla yıldızlaşan başarılı futbolcu, takım liderliğini de üstleniyor.

Milliyet6 Aralık 2021 Pazartesi 08:25 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:25
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Süper Lig 'de 15. hafta sonunda namağlup lider olan Trabzonspor 'da Anthony Nwakaeme alkışları topluyor. Tecrübeli futbolcu gol ve asist katkısı kadar takım liderliğini de üstlenerek ön plana çıkıyor.

Adana Demirspor galibiyetinde de yıldızlaşarak dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırıyor.

Bu sezon 14 lig maçında 6 gol 6 asistle oynayan ve 12 gole direkt etki eden 32 yaşındaki oyuncu, Abdullah Avcı'nın en büyük destekçilerinden.

EN KRİTİK İSİM

Saha içinde takımı yönlendirmesi, oyun liderliğini alması, hücumda her bölgede oynayabilmesi, adam eksiltmesi, şut ve pas başarısıyla göz kamaştıran Nwakaeme büyük önem taşıyor.

Sol açık, sağ açık ve forvet bölgelerinde oynayabilen başarılı yıldız, şampiyonluk yolunda takımın en kritik isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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