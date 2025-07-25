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Spor

Trabzonspor'da ayrılık! 2 isim Ada yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 2 isim için ayrılık vakti geldi. Bordo-mavililerde forma giyen John Lundstram ve Enis Destan, İngiltere'ye gidiyor. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR25 Temmuz 2025 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ayrılık! 2 isim Ada yolcusu
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Gelecek sezon için kadrosunda revizyona giden Trabzonspor'da tecrübeli orta saha oyuncusu John Lundstram ve 23 yaşındaki santrfor Enis Destan, ayrılığa hazırlanıyor.

HULL CİTY'E GİDİYORLAR

İngiltere Championship ekibi Hull City iki oyuncuyu da kadrosuna katmaya yaklaştı. Bordo-Mavililer'in, Lundstram ile sözleşme feshetmesi beklenirken, Enis'in gelişimi için kiralık gönderilmesi planlanıyor.

Genç forvet geçtiğimiz sezonda 26 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Öte yandan 61 Saat'e göre Antalyaspor da Lundstram'ı listesine aldı.

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