Gelecek sezon için kadrosunda revizyona giden Trabzonspor'da tecrübeli orta saha oyuncusu John Lundstram ve 23 yaşındaki santrfor Enis Destan, ayrılığa hazırlanıyor.

HULL CİTY'E GİDİYORLAR

İngiltere Championship ekibi Hull City iki oyuncuyu da kadrosuna katmaya yaklaştı. Bordo-Mavililer'in, Lundstram ile sözleşme feshetmesi beklenirken, Enis'in gelişimi için kiralık gönderilmesi planlanıyor.

Genç forvet geçtiğimiz sezonda 26 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Öte yandan 61 Saat'e göre Antalyaspor da Lundstram'ı listesine aldı.