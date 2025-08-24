İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Batista Mendy İspanya yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekibin 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy, İspanyol kulüplerinin radarına girdi. İşte detaylar...

24 Ağustos 2025 Pazar 15:51
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Batista Mendy İspanya yolcusu
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımın yıldız ismi Batista Mendy'e teklifler geliyor.

L'Equipe'in habaerine göre, Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu La Liga'ya transfer olmaa çok yakın.

ESPANYOL, BETIS VE SEVILLA YARIŞTA

Elde edilen bilgilere göre, Fransız oyuncu için La Liga ekipleri Espanyol, Real Betis ve Sevilla harekete geçti.

ESPANYOL BİR ADIM ÖNDE

Sevilla ve Real Betis, Mendy'nin durumunu sorarken Espanyol ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Ertuğrul Dopan yönetimine sundu ve transferde bir adım öne geçti.

Espanyol ve Trabzonspor, Mendy için konuşulan satın alma opsiyonunun tutarı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

