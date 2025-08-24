Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımın yıldız ismi Batista Mendy'e teklifler geliyor.

L'Equipe'in habaerine göre, Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu La Liga'ya transfer olmaa çok yakın.

ESPANYOL, BETIS VE SEVILLA YARIŞTA

Elde edilen bilgilere göre, Fransız oyuncu için La Liga ekipleri Espanyol, Real Betis ve Sevilla harekete geçti.

ESPANYOL BİR ADIM ÖNDE

Sevilla ve Real Betis, Mendy'nin durumunu sorarken Espanyol ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Ertuğrul Dopan yönetimine sundu ve transferde bir adım öne geçti.

Espanyol ve Trabzonspor, Mendy için konuşulan satın alma opsiyonunun tutarı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.