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Spor

Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Şenol Güneş'e yol gözüktü

Trabzonspor'un sahasında Hatayspor'a mağlup olmasının ardından yönetim kurulu Papara Park'ta yaptığı toplantıda istifa protestolarını masaya yatırdı. Bordo mavili ekipte 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş ile yolların ayrılması çok yakın. İşte detaylar...

AKŞAM10 Mart 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Şenol Güneş'e yol gözüktü
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İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor'un son olarak Trendyol Süper Lig'de evinde Hatayspor'a yenilmesi sonrası ayrılıklar açık açık konuşulmaya başlandı. Bordo-Mavili Yönetim, ağır mağlubiyetin ardından Papara Park'ta olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Taraftarın istifasını istediği teknik direktör Şenol Güneş'in de durumu masaya yatırıldı. Alınan bilgilere göre; tecrübeli çalıştırıcı ile hafta içinde yolların ayrılması bekleniyor. Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada görevini bırakabileceğini net olarak ifade etmişti.

Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı

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