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Spor

Trabzonspor'da ayrılık kararı!

Trabzonspor sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolas Pepe ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Bordo mavili ekip, Fildişi oyuncunun alternatifini buldu.

Fanatik25 Mart 2024 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ayrılık kararı!
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Trabzonspor'da sezon başında fırsat transferi olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Nicolas Pepe, geride kalan süreçte hem sakatlıklar hem de Afrika Kupası nedeniyle ilk 11'de sadece 6 kez görev yaptı.

TAKIMDA TUTULMASI BEKLENMİYOR

İmza parasıyla birlikte bu sezonki net maliyeti 3 milyon 350 bin Euro olan Fildişili yıldızın, gelecek yıl takımda tutulması beklenmiyor. Başkan Ertuğrul Doğan da bu konuda topu Abdullah Avcı'ya atmış ve hocanın raporuna göre görüşme yapabileceklerini söylemişti.

PEPE'NİN YERİNE GELECEK İSİM

Önümüzdeki sezon kadroda ciddi bir değişime hazırlanan Karadeniz ekibi, Avcı'nın ana hedefi istikrarlı oyuncuları takıma kazandırmak. Giorgis Masouras da bu tanıma uyan isimlerden... 3 kez Trabzonspor'un gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Yunan yıldız, 2 ay sonra boşa çıkacak.

Hem sağ hem de sol kanatta görev yapan Masouras, forvet arkasında da görev yapıyor. Bonservis maliyeti olmadığı için Trabzonspor bu transfere sıcak bakarken, erkenden oyuncuyu ikna etme hedefinde. Pepe'nin yerine düşünülen 30 yaşındaki futbolcuyu ilk döneminde de Abdullah Avcı ısrarlı şekilde istemiş ancak bonservisi yüksek gelmişti.

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