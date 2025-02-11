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Spor

Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu

Trabzonspor, Umut Güneş'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 24 yaşındaki orta sahanın yeni adresi Başakşehir oldu.

AA11 Şubat 2025 Salı 19:39 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu
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Trabzonspor Kulübü, Umut Güneş'in RAMS Başakşehir'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro + KDV ve şarta bağlı bonus olarak 300 bin avro + KDV ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Trabzonspor ile Umut Güneş arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, futbolcuya herhangi bir sözleşme fesih bedeli ödenmeyeceği kaydedildi.

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