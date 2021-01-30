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Spor

Trabzonspor'da Bakasetas, Beşiktaş maçı kadrosuna alındı

Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti. Kafilede yeni transfer Bakasetas da yer aldı.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 17:38 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:38
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Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takıma bugün katılan yeni transfer Anastasios Bakasetas da antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlandı. Trabzonspor ile bugün 3.5 yıllık anlaşma sağlayan ve takıma katılan orta saha oyuncusu Bakasetas da, bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı.

YENİ TRANSFER KAFİLEDE

Bu arada Trabzonspor’un Beşiktaş maçı kafilesinde yeni transfer Bakasetas da yer aldı. Bordo-mavililerde, Bakasetas’ın yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin, Atakan, Serkan, Faruk Can, Marlon, Hakan, Baker, Berat, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny ve Afobe olmak üzere toplam 23 oyuncu kafilede bulunuyor.

Trabzonspor, yarın saat 19.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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