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Spor

Trabzonspor'da Bakasetas gelişmesi! Teklifler değerlendirilecek

Trabzonspor sezon sonunda kontratı bitecek olan Anastasios Bakasetas'ın bedavaya başka bir takıma transfer olmasını istemiyor. Bu yüzden bordo mavili ekip gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ve ara transfer döneminde oyuncunun transferini bitirmeyi hedefliyor.

Fanatik17 Kasım 2023 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Bakasetas gelişmesi! Teklifler değerlendirilecek
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Trabzonspor'un geçtiğimiz aylardaki yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Anastasios Bakasetas'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

CAZİP TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bordo-mavililer ise Yunan yıldızın bedavaya gitmesini istemiyor. Bunun için ara transferde oyuncuya gelecek cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

EN CİDDİ TALİP AEK

Bakasetas ile geçtiğimiz yıllarda bazı Alman ve İtalyan kulüpleri yakından ilgilenirken, şu anda en ciddi talebinin AEK olduğu öğrenildi. Son şampiyon AEK, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanını kadrosuna katmak istiyor.

30 yaşındaki 10 numaranın kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın henüz öğrencisiyle bir görüşme yapmadığı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Bakasetas konusunda izlenecek yol haritası netleşecek.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor'da bu sezon 10 maça çıkan Bakasetas, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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