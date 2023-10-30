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Spor

İkna edilemedi! Trabzonspor'da Bakasetas ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas için Abdullah Avcı devreye girdi, ancak Yunan oyuncu sözleşme uzatmayı yine reddetti.

30 Ekim 2023 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
İkna edilemedi! Trabzonspor'da Bakasetas ile yollar ayrılıyor
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ikinci döneminin ilk hamlesi Bakasetas ile görüşmek oldu...

Yunan oyuncuya "Sana ihtiyacım var. Sözleşmeni yenile" dedi. Süreç geçti. Bakasetas menajerini de değiştirdi. Ancak gelişme olmadı.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Kısa süre önce Bakasetas'ın menajeri Trabzonspor'a dönüş sağladı. Sözleşme yenilemeyeceğini iletti. Gelecek sezon için yeni kulüp arayışlarına başladığını iletti.

Ocak ayından itibaren gelecek sezon forma giyme ihtimali olan takımlarla görüşmelere başlayacağını söyledi.

YÖNETİM VE AVCI ŞOK OLDU

Bakasetas'ın bu çıkışı sonrasında hem Trabzonspor yönetimi hem de Abdullah Avcı şok oldu. Avcı'nın Yunan oyuncu gibi kendilerini önde tutacak, hareketli ve şut atan bir oyuncu bulmanın zorluğu yüzünden sıkıntı yaşadı. Avcı'nın, Bakasetas'la bir görüşme daha yapacağı ve kalması konusunda yeniden ikna edici sözler söyeleceği iddia edildi.

AYRILIĞIN ARKASINDAKİ NEDEN

Bakasetas ise şampiyonluğun hemen sonrasında yerine Bardhi'nin alınması ve Bjelica'nın ilk anda kendisi ve Siopis'in adını verip "Bunları istemiyorum" demesine yönetimin sessiz kalması yüzünden ayrılmayı kafasına koydu.

BAKASETAS'IN GOL RAKAMLARI

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 111 resmi maçta 31 gol atıp 22 asist yaptı.

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