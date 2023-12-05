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Spor

Trabzonspor'da Bakasetas ile yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor'da transfer harekatı başladı. Bu doğrultuda sözleşmesinin son yılına giren Anastasios Bakasetas ile görüşmelerinden sonuç alamayan Karadeniz ekibi, Yunan oyuncudan devre arası bonservis ücreti kazanmak istiyor.

Fanatik5 Aralık 2023 Salı 13:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Bakasetas ile yollar ayrılıyor
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Trabzonspor'da şampiyon kadrodan bir önemli halka daha eksiliyor... Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo ve Bruno Peres'in ardından Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas dönemi de bitiyor.

Sezon sonu kontratı sona erecek olan 30 yaşındaki yıldız, kendisine yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Başkan Ertuğrul Doğan da "2 kez teklifimiz oldu ama olumlu yaklaşım vermediği doğrudur. Bakasetas sevdiğimiz bir oyuncu. Yıllardır burada problemsiz yaşayan, önemli katkılar sağlayan, kendimizden gördüğümüz bir isim. Ancak en önemlisi; Trabzonspor'un çıkarları" sözleriyle durumu özetledi.

AEK YAKIN TAKİPTE

Daha önce Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Bakasetas için eski takımı AEK'nın da devrede olduğu konuşuluyor. Trabzonspor, ara transferde iyi bir teklif gelirse Yunan yıldızı satmayı planlıyor. Aksi takdirde oyuncu sezon sonunda bedelsiz şekilde ayrılacak. Yönetim, Bakasetas'ı para kazandırmadan göndermek istemiyor.

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