İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2022 Cuma / 19 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8818
  • EURO
    16,8354
  • ALTIN
    940.944
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Başakşehir maçı mesaisi sürdü
Spor

Trabzonspor'da Başakşehir maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

DHA20 Mayıs 2022 Cuma 21:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına sürdürdü. Rahatsızlığı nedeniyle dün izin alarak idmana çıkmayan kaleci Uğurcan Çakır bugünkü antrenmana katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin son maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesi hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da idman yapan bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları yaptı.

Trabzonspor'un bugünkü idmanına tedavileri süren Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Trondsen, izinli olan Marek Hamsik katılmadı. Dün idmana çıkmayan kaleci Uğurcan Çakır bugünkü çalışmalara katılırken, tedavisi Trabzon'da süren Gervinho ile Denswil takım arkadaşlarından ayrı düz koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapılacak son antrenmanın ardından ligin 38'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşması için havayoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.