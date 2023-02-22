İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8717
  • EURO
    20,1244
  • ALTIN
    1113.42
  • BIST100
    5163.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Basel maçı öncesi 5 eksik
Spor

Trabzonspor'da Basel maçı öncesi 5 eksik

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Basel'e konuk olacak Trabzonspor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Basel maçı öncesi 5 eksik
ABONE OL

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.