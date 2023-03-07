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Spor

Trabzonspor'da başkan adaylarına çağrı! ''Projelerinizi açıklayın''

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olacakların projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklediklerini bildirdi.

AA7 Mart 2023 Salı 11:09 - Güncelleme:
Trabzonspor'da başkan adaylarına çağrı! ''Projelerinizi açıklayın''
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Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak 4 Mart 2023 tarihinde yaptığımız toplantıda aldığımız karalar gereği, 18-19 ve 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan kulübümüz olağanüstü genel kurulunda, başkanlığa aday olacak olanların aşağıdaki konulardaki projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklemekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kurul, başkan adaylarına sorularını şöyle sıraladı:

"Ağır ekonomik yükün tasfiyesi için planları nedir? Kulübün tüzüğüne uygun olarak mali, idari ve sportif konularda ivedilikle yönetmelikler çıkarmayı düşünüyorlar mı, bunu taahhüt edecekler mi? Altyapının geleceği hakkındaki düşünceleri nedir? Bu konunun çözümüne sporun paydaşlarını katacaklar mı? Özellikle yönetimin Trabzon kanadında görev alacak arkadaşlarımızın, faal siyasetin içinde olmamalarına, sporun içinden gelen ve sporun paydaşlarını büyük oranda kucaklayan kişilerden oluşmasına dikkat edecekler mi?"

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