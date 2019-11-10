Trabzonspor’da Başkent’te 2 eksik
SAKATLIK sonrası dünkü karşılaşmada görev alan Abdulkadir Parmak 24. dakikada topun hakimiyetini kaybettikten sonra Siopis’e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü
- Star Spor
Böylece Abdulkadir bu sezon Bordo-Mavili forma ile kırmızı gören ilk oyuncu oldu. Kaleci Uğurcan da Tzavellas ile yaşadığı gerginliğin ardından sarı görüp cezalı durua düştü. İki oyuncu milli maç arasından sonra Ankaragücü deplasmanında oynayamayacaklar.
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