Trabzonspor’da Başkent’te 2 eksik

Böylece Abdulkadir bu sezon Bordo-Mavili forma ile kırmızı gören ilk oyuncu oldu. Kaleci Uğurcan da Tzavellas ile yaşadığı gerginliğin ardından sarı görüp cezalı durua düştü. İki oyuncu milli maç arasından sonra Ankaragücü deplasmanında oynayamayacaklar.