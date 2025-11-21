İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Trabzonspor'da Batagov gelişmesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, Batagov'un antrenmanlara katılması teknik ekibi sevindirdi.

IHA21 Kasım 2025 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Batagov gelişmesi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, raporları temiz çıkan savunma oyuncu Batagov'un antrenmanlara katılması teknik ekibi sevindirdi.

Trendyol Süper Lig'de 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı camlaşmayla bu maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirirken, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Tedavisi devam eden Savic ise antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

