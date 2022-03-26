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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 31'inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

DHA26 Mart 2022 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:02
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'de hazırlıklarını sürdüren bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik takımdan ayrı düz konu yaparak topsuz çalışma gerçekleştirdi. Bugünkü idmanda, izinli oyuncular Antony Nwakaeme ile Edin Visca, tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Vitor Hugo ve milli takımdaki oyuncular yer almadı.

Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

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