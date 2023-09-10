İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Bjelica'nın tek hedefi derbi galibiyeti
Spor

Trabzonspor'da Bjelica'nın tek hedefi derbi galibiyeti

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Nenad Bjelica, büyük maçlardaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

AA10 Eylül 2023 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Bjelica'nın tek hedefi derbi galibiyeti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Milli arada kadrosunu Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililerin sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren Elmalı ve Dimitrios Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını vermek istiyor.

BJELİCA İLE 2 BÜYÜK MAÇTA YENİLGİ

Trabzonspor, geçen sezon ligin 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica, yönetiminde oynadığı iki büyük karşılaşmayı da kaybetti.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti.

Karadeniz ekibi, Bjelica ile büyük rakipleri karşısında 3. maçında ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

SON GALİBİYET 2022'DE

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyeti 24 Aralık 2022'de sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek elde etti.

Bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde büyük takımlar karşısında 266 gün sonra 3 puan elde etmiş olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.