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Spor

Trabzonspor'da Boluspor maçı öncesi 5 eksik

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:58
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.

10. KUPA YOLCULUĞU

Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

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