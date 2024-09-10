Trabzonspor'da yeni teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Törende deneyimli çalıştırıcı basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"BU OLAYLARIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Şenol Güneş: "Üzücü bir gündeyiz. Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olaylarından ötürü evlatlarımızı kaybediyoruz. Dün aldığımız bir habere göre, benim baba memleketim Sürmene'den Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun. Üzgünüz. Kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi ve huzur içinde bir Türkiye istiyoruz."

"HEYECANIM VAR"

Şenol Güneş: "Heyecanım var. Sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Müzeden almışlar kaleci kazağını. Yine bir Beşiktaş maçıyla, Fenerbahçe'nin sahasında futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime, taraftarlara bu sıcak ortak için teşekkür ediyorum."

"İYİ SONUÇLAR ALMAK ZORUNDAYIZ"

Şenol Güneş: "Hep Trabzon'da halkın içinde oldum. Başkanın projesini duyunca heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısında, toplumdaki durumundan çok sitayişle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık, bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı boş mukaveleye attık. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir. Önemli olan ruhla gönülle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışmayı göreceğiz. Zorluklarımız var. İlk aşamada tehir maçıyla birlikte 3 maçımız var. Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep maçları. Milli takım oyuncuları perşembe günü tamamlıyor. Arkasından 1 ay çalışacağız. Devreye kadar herkesin beğeneceği bir takım yaratıp iyi sonuçlar almak zorundayız. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz."

"ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN"

Şenol Güneş: "Camia bir bütündür. Bu bütün olan camiada yönetimler, teknik heyetler, futbolcular, taraftarlar, medya hepsi önemlidir. Bizi biz yapan, Trabzonspor'un 66'da başlayan 67'de kurulan ve bugünlere gelen bir camianın sadece sportif bir olay yaptığını düşünmüyorum. Ekonomik ve sosyal olarak şehrimize katkı yapmasını istiyoruz. Yeni gençlerimizi de üretip geliştirip yarıştırmak istiyoruz. İhtiyaç duyduğumuz zaman dışarıdan oyuncu alacağımızı başkanımız söyledi. Trabzonspor, Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor, Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya her yere ulaşıyor. Büyük bir kulüp havası var. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Şunun sözünü veriyorum, burada olmaktan dolayı mutluyum. Çok başarılar çok başarısızlıklar gördüm. Başarıları sizle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Zaman zaman tahta giydik, taş giydik ama gönüllere girmek çok önemli. Gönüllerinizde olduğumu, gönlümde olduğunuzu bilin. Sizler adına oynayan oyunculara destek olarak başarılı olalım. Allah yolumuzu açık etsin."

"YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK"

Ertuğrul Doğan: "Çok değerli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, ağabeylerimizi gördük. Çok değerli büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız burada. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Büyük Trabzonspor taraftarı burada. Ben burada Şenol Hocamıza teşekkürle başlamak istiyorum. İlk telefon görüşmemizden sonra kendisindeki Trabzonspor aşkına gözlerinde şahit olmak başka bir duygu. Onların şampiyonluklarıyla büyüdük. Bugün burada onla başkan olarak imza töreni yapmak çok büyük gurur. Kendisi ilk andan itibaren tüm heyecanını yansıttı. Herhangi bir şey konuşmadan boş mukaveleye imza attı. Şenol Hocamızı anlatmaya gerek yok. Bir ricam var, çok önemli ekonomik hamleler gerçekleştiriyoruz. Sahada taraftarımızı mutlu eden sonuçlar alamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şenol Hocamla beraber yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum, kendisine ve ekibine çok güveniyorum. Sonuçlar ne olursa olsun ilk günden itibaren Trabzonspor'un teknik ekibine ve oyuncularına sahip çıkın. Biz birlik olursak her şey çok daha hızlı şekilde yola girecek."

"BUNU ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Şenol Güneş: "Bir tecrübem var tabii ki. Kaybetmeyi ve kazanmayı gördüm. Oldukça mesafe aldım. Trabzon'u ve Türk futbolunu biliyorum, Trabzonspor'un sıkıntılarını görüyorum. Anadolu'nun bağrından çıktı ve çok büyük başarılarla Trabzonspor tüm dünyaya kendini kanıtladı. Şampiyonluktan sonra kabul etmek lazım, her takım için yaşanabilir, dönüşüm olarak sıkıntı oldu. Beklenti büyüktü, karşılığı düşük oldu. Bu da kamuoyunda tartışmayı getirdi, özgüven sorunu oldu. Güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Kadroda büyük değişimler oldu. İdeal bir 11 çıkarmak istiyoruz. Yarışmak istiyoruz. Ligde puan kayıpları var. Avrupa'dan elendik. Şampiyonluk yarışında varız, bu hedefi kovalayacağız."

"ÖNEMLİ OLAN BAŞARIYI GETİRECEK ANLAYIŞ"

Şenol Güneş: "Hedefimiz takımı tanımak, devre arasına kadar en iyi şekilde yarıştırabilmek, eksikler varsa başkan da söylüyor en iyisini yapacağız diyor. Başaracak gücümüz var. Hiçbir medya mensubuna takım ve oyuncularla ilgili beyanatım olmadı. Trabzonspor'un artıları ve eksileri var, sorunları var, çözümleri var. Her oyuncu gidebilir, yeni oyuncular gelir. Burası Trabzonspor. Ben de dahil herkes değişebilir. Önemli olan sürekli başarıyı getirecek anlayışı getirmektir."

SPORTİF DİREKTÖR

Şenol Güneş: "Sportif direktör, teknik danışman, performans antrenörü, analiz hocası, sağlık heyeti her şey konuşulabilir. Ben de dahil hiç kimse Trabzonspor'un üstünde değil. İhtiyaca göre adam alacağız. Şu ana kadar sportif direktör konuşmamız olmadı. Teknik adam olarak yanıma birini alabilirim. Performans analisti olarak Trabzonlu bir arkadaş aldık, analizle ilgili alacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Şenol Güneş: "13 Eylül transferin son günü. Avrupa'da bitti. Elimizde 14 yabancı oyuncu var. Transferi başkanımız ve yönetim yapıyor. Her türlü teklifi getiriyorlar. Forvete Simon Banza'yı aldık. Henüz bizimle değil. Onuachu olsaydı alınmayacaktı. Alacağımız oyuncu yük değil katkı yapmalı. Onuachu faydalı ama ekonomik tarafı var. O veya bir başkası. Oyuncu da, hoca da, çalışan da dahil Trabzonspor'a katkı yapması için alınacaktır. Elimizde birçok oyuncu var ya henüz sahaya çıkmadı ya daha katkı vermedi. Onuachu katkı yaptı. Koşullar oluşursa 3 gün içinde olursa olur. Olmasa da çaresiz değiliz. Onuachu 1 sene önce yoktu, şimdi ayrıldı. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, bu bir gerçektir. Biri de Onuachu'dur."

YABANCI OYUNCU KURALI

Ertuğrul Doğan: "Yabancı sayısı konusunda değişim olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki sezonlar için bir değişim düşünülüyor. Belli bir kıstas olmalı. Ülkesinde milli olma olabilir, yaş olabilir. Faydalı oyuncular olmalı. Geldikten sonra satılırsa belli bir getiri getirir. Bu teknik bir konu. Hocamız daha iyi değerlendirecektir."

Şenol Güneş: "Ben genelde daha fazla Türk oyuncu üretilmesini isterim. Bir kural varsa, belli plan dahilinde olmasını isterim. Bunu TFF'de de kısmen söyledim. Parça parça alıntı daha yanlış olur. 5-10 yıllık plan yapılır. Bunları konuşmak şu an doğru değil."

BEŞİKTAŞ MAÇI

Şenol Güneş: "Her maça kazanmak için çıkacağız. Oyun içinde çoğu zaman hücum etmeyi düşünüyoruz. Rakibi rahatsız eden, oyuna hakim olan takım olmak istiyoruz. Rakibimiz ligde bir hava ve forma yakaladı. Onu kırmak istiyoruz. Bize ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olun. Maçın ne zaman sonuçlanacağı belli olmaz. Benim için zor bir maç, takım için yeni bir başlangıç. Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını diliyorum."