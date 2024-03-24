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Spor

Trabzonspor'da büyük zirve

Trabzonspor, yaşananların ardından takımın en az hasarla çıkması için başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdi.

Sabah24 Mart 2024 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Trabzonspor'da büyük zirve
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın yankıları devam ederken başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçten takımın en az hasarla kurtulması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu nedenle bir araya gelen ikilinin takımın saha içerisinde odaklanması ve gelecek sezon planlamasının aynı şekilde devam edebilmesi için görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmede ligde kalan haftalarda takımın konulan hedeflere ulaşması adına tüm çabanın devam etmesi, önemli mesafe katedilen transfer çalışmalarının da sonuçlandırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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