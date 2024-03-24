Trabzonspor'da büyük zirve

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın yankıları devam ederken başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçten takımın en az hasarla kurtulması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu nedenle bir araya gelen ikilinin takımın saha içerisinde odaklanması ve gelecek sezon planlamasının aynı şekilde devam edebilmesi için görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmede ligde kalan haftalarda takımın konulan hedeflere ulaşması adına tüm çabanın devam etmesi, önemli mesafe katedilen transfer çalışmalarının da sonuçlandırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.