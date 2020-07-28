Trabzonspor'da CAS kararı transfer rotasını belirleyecek

DHA 28 Temmuz 2020 Salı 11:18 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:18

Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın finalde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u geçerek kupaya uzanmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör arayışındaki bordo-mavililerde somut adımlar kupa maçı sonrasına bırakıldı.

CAS KARARI BEKLENİYOR

UEFA tarafından bir yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'da transfer çalışmalarını hızlandıracak en önemli husus, bu hafta açıklanması beklenen Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) gelecek karar. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "4 isimle anlaştık" açıklaması sonrası kadrosuna nokta takviyeler için çalışmalarını sürdüren yönetim, men kararının kaldırılacağı yönünde bir beklenti içinde olsa da son karara göre transfer rotası belirlenecek.

TÜRKİYE KUPASI TARAFTARA HEDİYE

Hazır kadrosunu güçlendirerek tecrübeli bir takımla gelecek yıl tüm kupalarda iddialı olmak isteyen bordo mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanarak, ligde hayal kırıklığı yaşattığı taraftarını mutlu etmek istiyor.

HEDEF, ÖNCE TÜRKİYE KUPASI SONRA SÜPER KUPA

Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi halinde çıkacağı Süper Kupa mücadelesini de kazanarak çifte kupayla yeni sezona girmek isteyen Karadeniz temsilcisinin moralli bir şekilde başlayacağı sezonda ise ilk hedefi lig şampiyonluğu olacak.