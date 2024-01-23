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Spor

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA23 Ocak 2024 Salı 15:18 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Mobilizasyon ile devam eden idman, kuvvet çalışmasının ardından tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 37 puanla 3. sırada yer aldı.

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