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Spor

Trabzonspor'da Da Costa ve Guilherme'ye doğum günü sürprizi

Süper Lig'in geri kalan 8. haftası için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Da Costa ve Guilherme için sürpriz doğum günü yapıldı.

IHA22 Mayıs 2020 Cuma 21:44 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 21:44
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni yaşlarını kutlayan Manuel Da Costa ve Guilherme için doğum günü pastası kesildi.

SÖRLOTH TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, sabah yapılan kuvvet çalışmasında takımla birlikte yaparken, akşam gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmada ise takımda ayrı çalıştı. Golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde takımlar birlikte taktiksel antrenmanlara katılması planlanıyor.

TRABZONSPOR İKİ GÜN İZİN YAPACAK

Bugün sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla Süper Lig’in geri kalan 8. haftasında için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, cumartesi ve pazar gününü izinli geçirecek. Bordo-mavililer pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam edecek.

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