  • Trabzonspor'da Danylo Sikan krizi! Kasımpaşa'yı reddetti
Spor

Trabzonspor'da Danylo Sikan krizi! Kasımpaşa'yı reddetti

Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Danylo Sikan'ın kiralanması gündeme gelirken, Ukraynalı forvetin alt sıra takımlarına gitmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

2 Ocak 2026 Cuma 07:59
Trabzonspor'da verilen süreleri değerlendiremeyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Danylo Sikan'ın, gelişimi için kiralanması gündemde. Genç forvetin adı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anılıyordu. Ancak Ukrayna basınına göre Sikan, Trabzonspor'dan daha alt bir takıma gitmek istemiyor. Bordo-Mavililer'de kalmak birinci önceliği. TaToTake'in haberinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Forvet oyuncusunun Kasımpaşa'yı tercih etmesi pek olası değil.

GÜVENİ KAYBETTİ

Oyuncunun Trabzonspor'daki en büyük sorunu, yeni teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine olan güvenini kaybetmesi. Danilo bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi ve sadece birinde ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda, Türkiye'den adı açıklanmayan takımların yanı sıra Avrupa'nın en iyi 5 takımından (İtalya, İspanya ve Almanya) bazı temsilciler ve Hollanda ile Belçika'dan kulüpler de Daniil'e ilgi gösteriyor." Sikan'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon olarak gösteriliyor.

