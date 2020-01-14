İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8943
  • EURO
    6,5582
  • ALTIN
    292.331
  • BIST100
    120754
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Donis Avdijaj'a transfer görüşmesi izni verildi
Spor

Trabzonspor'da Donis Avdijaj'a transfer görüşmesi izni verildi

Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Donis Avdijaj transfer görüşmeleri için izin aldı ve antrenmana katılmadı.

14.01.2020  15:36 - Güncelleme: 14.01.2020  15:36

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen taktik antrenmanına, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj'ın katılmadıkları, Sturridge'nin ise salonda çalıştığı belirtildi. 

Bordo-mavililer, çarşamba akşamı yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Soğuk duş! Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.