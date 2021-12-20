Trabzonspor'da Dorukhan Toköz fırtınası

Milliyet 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:06 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:06

Trabzonspor 'da skor yükünü çeken Nwakaeme, Djaniny, Cornelius ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin performansı konuşulurken, bordo-mavili takımda gizli bir kahraman ortaya çıktı: Dorukhan Toköz.

Beşiktaş 'taki döneminde kenarda beklemenin getirdiği performans düşüklüğünün ardından, Trabzonspor'a geldiği ilk günlerini sakatlıklarla geçiren milli futbolcu, sahalara adeta fırtına gibi döndü. Asıl mevkii orta alan olan Dorukhan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği her görevi eksiksiz yerine getirirken, mücadeleci futboluyla da tam not aldı.

Abdullah Avcı, Peres'in sakatlık döneminde asıl görev yeri sağ bek olan Serkan Asan'ı değil, Dorukhan'ı burada kullanmayı tercih etti ve yanılmadı. Tecrübeli oyuncu, yaptığı kritik müdahalelerle rakiplerin sağ kanattan gelmesini büyük ölçüde engelledi.

Son oynanan Atakaş Hatay maçına ise Dorukhan Toköz sağ kanatta başladı. Sakatlıktan yeni dönen Abdülkadir Ömür'ü riske etmek istemeyen Avcı, milli futbolcuyu bu kez de kanatta denedi. Tecrübeli oyuncu, bu görevinde üstesinden gelmeyi başardı. Zorlu maçta 2 top kapan Dorukhan, girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı, 3 çalım denemesinin üçünde de başarı sağladı.